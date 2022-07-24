Посол США: Мы рассматриваем вопрос об объявлении россии государством-спонсором терроризма
А наложение санкций не прекратится в любом случае
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Соединенные Штаты Америки серьезно рассматривают вопрос признания россии государством-спонсором терроризма. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк:
“Что касается объявления россии государством-спонсором терроризма, мы рассматриваем этот вопрос, он требует тщательного анализа в соответствии с американскими законами... Мы используем все доступные средства, включая многие, которые бы применялись для страны, которая является таким спонсором.
Тем не менее, мы также серьезно рассматриваем такое объявление. И мы продолжим привлекать Россию к ответственности в соответствии с нашим законодательством”, - говорится в заявлении Бринк.
Также дипломатка подчеркнула, что США и партнеры и дальше будут продолжать развивать санкции для россии.
Напомним, что резолюция с призывом к госсекретарю Энтони Блинкена признать россию государством-спонсором терроризма была зарегистрирована в Сенате США 10 мая. Уже через полтора месяца, 23 июня, эта резолюция была поддержана Комитетом Сената США по международным отношениям. Однако это не означает официального признания – его должна принять администрация Белого дома.
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