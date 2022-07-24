  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Посол США: Мы рассматриваем вопрос об объявлении россии государством-спонсором терроризма
В тренде

Посол США: Мы рассматриваем вопрос об объявлении россии государством-спонсором терроризма

Общие новости
(1 голосов)

А наложение санкций не прекратится в любом случае

Посол США: Мы рассматриваем вопрос об объявлении россии государством-спонсором терроризма

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты Америки серьезно рассматривают вопрос признания россии государством-спонсором терроризма. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк:

“Что касается объявления россии государством-спонсором терроризма, мы рассматриваем этот вопрос, он требует тщательного анализа в соответствии с американскими законами... Мы используем все доступные средства, включая многие, которые бы применялись для страны, которая является таким спонсором.

Тем не менее, мы также серьезно рассматриваем такое объявление. И мы продолжим привлекать Россию к ответственности в соответствии с нашим законодательством”, - говорится в заявлении Бринк.

Также дипломатка подчеркнула, что США и партнеры и дальше будут продолжать развивать санкции для россии.

Напомним, что резолюция с призывом к госсекретарю Энтони Блинкена признать россию государством-спонсором терроризма была зарегистрирована в Сенате США 10 мая. Уже через полтора месяца, 23 июня, эта резолюция была поддержана Комитетом Сената США по международным отношениям. Однако это не означает официального признания – его должна принять администрация Белого дома.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Радіо Свобода

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде