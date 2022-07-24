лавров: Украинские власти заявляют, что переговоров не будет, пока Украина не победит россию
Подопечный путина жалуется
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава МИД рф лавров посетовал, что Украина не хочет вести переговоры с россией и хочеть победить армию рф на поле боя.
"У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас.
Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит россию", - сказал лавров на встрече с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри в Каире.
Также подопечный путина рассказал, как, по его мнению, будет проходить
"Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды и позволят кораблям выходить оттуда. А на протяжении их следования россия и Турция своими военно-морскими силами будут обеспечивать их безопасность.
Ну, и когда судна будут идти в направлении украинских портов, чтобы там забирать новые партии продовольствия, будет обеспечена проверка, которая будет гарантировать, что по пути в украинские порты никто не будет завозить туда оружие", - сказал глава МИД рф.
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