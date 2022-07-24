лавров: Украинские власти заявляют, что переговоров не будет, пока Украина не победит россию

Глава МИД рф лавров посетовал, что Украина не хочет вести переговоры с россией и хочеть победить армию рф на поле боя.

"У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит россию", - сказал лавров на встрече с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри в Каире.

Также подопечный путина рассказал, как, по его мнению, будет проходить экспорт зерна из Украины по Стамбульским договоренностям.