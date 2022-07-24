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лавров: Украинские власти заявляют, что переговоров не будет, пока Украина не победит россию

Общие новости
(1 голосов)

Подопечный путина жалуется

лавров: Украинские власти заявляют, что переговоров не будет, пока Украина не победит россию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава МИД рф лавров посетовал, что Украина не хочет вести переговоры с россией и хочеть победить армию рф на поле боя.

"У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас.

Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит россию", - сказал лавров на встрече с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри в Каире.

Также подопечный путина рассказал, как, по его мнению, будет проходить экспорт зерна из Украины по Стамбульским договоренностям.

"Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды и позволят кораблям выходить оттуда. А на протяжении их следования россия и Турция своими военно-морскими силами будут обеспечивать их безопасность.

Ну, и когда судна будут идти в направлении украинских портов, чтобы там забирать новые партии продовольствия, будет обеспечена проверка, которая будет гарантировать, что по пути в украинские порты никто не будет завозить туда оружие", - сказал глава МИД рф.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Lazio1900
24.07.2022 в 17:47
Украинские власти заявляют все абсолютно правильно,конь педальный
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.07.2022 в 17:05
Доки не накинемо Гаазького хомута на ту дику кобилу.
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MaximSK (Киев)
24.07.2022 в 16:38
С ними уже вели переговоры, мы были согласны на условия внеблокового и неядерного статуса, но им этого было мало, они еще хотят чтобы мы отказались от Донбасса и Крыма признав их независимость, а сейчас хотят еще чтобы мы от Херсонской и Запорожской области отказались, конечно переговоры на таких условиях бессмысленны.
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