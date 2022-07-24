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Россияне во время танковой атаки убили двух американцев, канадца и шведа

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Иностранный легион тоже несет потери

Россияне во время танковой атаки убили двух американцев, канадца и шведа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во время танковой атаки россиян погибли четыре представителя Иностранного легиона: двое американцев, канадец и швед. Об этом сообщил их командир Руслан Мирошниченко в комментарии ресурсу Politico.

Все они полегли в бою 18 июля вблизи населенного пункта Григоривка, который находится в Донецкой области на границе с Луганской между Северодонецком и Славянском. Иностранцы были частью ССО территориальной обороны ВСУ, которые находятся вблизи Северска Донецкой области.

Также известны точные имена этих погибших на войне против россии: американцы - Люк "Скайуокер" Луцишин и Брайан Янг, канадец - Эмиль Антуан Рой-Сируа, швед - Эдвард Патриньяни.

“Ребятам была поставлена ​​задача занять огневые позиции и расчистить овраг, где российские силы отрабатывали переправу через реку. Они сделали это удачно. Но в конце задания они попали в засаду русских танков.

Первый снаряд ранил Люка. Трое ребят – Эдвард, Эмиль и Брайан – немедленно попытались помочь Люку, оказать первую помощь и эвакуировать его с этого места. Затем второй снаряд убил их всех", - добавил Мирошниченко.

Все они приехали в Украину с военным опытом "защищать свободный мир".

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Источник:
Politico

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