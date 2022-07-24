В Польше завершили сбор денег на Bayraktar для ВСУ
22,5 млн злотых
В Польше завершили сбор денег на покупку для ЗСУ беспилотного аппарата турецкого производства Bayraktar.
В рамках акции "Купімо Україні Bayraktar", которая проходила на платформе Zrzutka.pl было собрано 100% средств - 22,5 млн злотых (около 5 млн долларов).
Транзакции сделали более 200 000 людей.
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