Сборная звезд - Сборная легенд. Благотворительный матч в поддержку ЗСУ - Прямая трансляция

В Ужгороде, в воскресенье, 24 июля, проходит благотворительный матч в поддержку ВСУ с участием известных футболистов и украинских звезд. За сборную легенд футбола будут играть настоящие титаны спорта, среди которых Мирон Маркевич, Александр Шовковский, Игорь Беланов, Дарио Срна, Руслан Ротань и другие. За победу «Сборной звезд» сразятся Игорь Ласточкин, Артем Пивоваров, Алексеев, Александр Педан, Любомир Левицкий и многие другие артисты.