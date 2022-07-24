Сборная звезд - Сборная легенд. Благотворительный матч в поддержку ЗСУ - Прямая трансляция
Шовковский, Маркевич, Срна против Фоззи, Педана и других
В Ужгороде, в воскресенье, 24 июля, проходит благотворительный матч в поддержку ВСУ с участием известных футболистов и украинских звезд. За сборную легенд футбола будут играть настоящие титаны спорта, среди которых Мирон Маркевич, Александр Шовковский, Игорь Беланов, Дарио Срна, Руслан Ротань и другие. За победу «Сборной звезд» сразятся Игорь Ласточкин, Артем Пивоваров, Алексеев, Александр Педан, Любомир Левицкий и многие другие артисты.
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