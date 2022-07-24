  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Больше за технику, чем человека переживают…". Перехват разговора оккупанта
В тренде

"Больше за технику, чем человека переживают…". Перехват разговора оккупанта

Общие новости
(1 голосов)

Очередной перехват украинской разведки

"Больше за технику, чем человека переживают…". Перехват разговора оккупанта

ГУР

Новина українською

Главное управление разведки МО Украины опубликовало очередной перехват разговора российского оккупанта со своей матерью на россии.

"Здесь больше за технику, чем за человека…" - оккупант жалуется маме на отношение со стороны командиров.

Мама оккупанта рассказывает о новостях, транслируемых российскими СМИ. Главное мнение – Украина понемногу кажется: "Уже Запад денег не дает, Оружие тоже приостанавливают, не посылают".

Сын говорит, что все это неправда и жалуется на отношение к военным со стороны высшего руководства и боится, что его упрятут в тюрьму в случае отказа воевать: "Здесь больше техники, чем человека... Я боюсь, чтобы действительно не посадили" . Мама подтверждает такую ​​возможность: "путин сказал считать дезертирством и сразу… Сажать! Как дезертирство считать и сажать".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ГУР МО

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде