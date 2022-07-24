"Больше за технику, чем человека переживают…". Перехват разговора оккупанта

Главное управление разведки МО Украины опубликовало очередной перехват разговора российского оккупанта со своей матерью на россии.

"Здесь больше за технику, чем за человека…" - оккупант жалуется маме на отношение со стороны командиров.

Мама оккупанта рассказывает о новостях, транслируемых российскими СМИ. Главное мнение – Украина понемногу кажется: "Уже Запад денег не дает, Оружие тоже приостанавливают, не посылают".

Сын говорит, что все это неправда и жалуется на отношение к военным со стороны высшего руководства и боится, что его упрятут в тюрьму в случае отказа воевать: "Здесь больше техники, чем человека... Я боюсь, чтобы действительно не посадили" . Мама подтверждает такую ​​возможность: "путин сказал считать дезертирством и сразу… Сажать! Как дезертирство считать и сажать".