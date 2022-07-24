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ВСУ уничтожили батарею С-300, которые ночью били по Николаеву

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Ответ российским оккупантам будет всегда

ВСУ уничтожили батарею С-300, которые ночью били по Николаеву

Новина українською

Сегодня ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали мирный Николаев. россияне нанесли ракетный удар модифицированными ракетами из зенитно-ракетной системы С-300. В результате были поражены объекты промышленной и портовой инфраструктуры. Предварительно потерь среди людей нет.

В свою очередь Оперативное командование "Юг", ответное украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач уничтожено батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского.

Также в результате успешных действий ВСУ были взяты под огневой контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории, что существенно ограничивает маневренность и логистику российских войск.

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В статье: война с Россией
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