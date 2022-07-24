Холодноярская пехота сбила российский беспилотник Zala
"Аналогов нет"
Оперативное командование "Восток" сообщило, что украинские защитники в зоне ответственности группировки сбили очередной российский беспилотный аппарат.
В этот раз Холодноярская пехота ВСУ приземлила беспилотник Zala. Примечательно, что именно за этот аппарат российские пропагандисты со ссылками на чиновников армии рф писали, что это устройство "невидимо для украинских РЭБ".
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