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Холодноярская пехота сбила российский беспилотник Zala

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Холодноярская пехота сбила российский беспилотник Zala

Новина українською

Оперативное командование "Восток" сообщило, что украинские защитники в зоне ответственности группировки сбили очередной российский беспилотный аппарат.

В этот раз Холодноярская пехота ВСУ приземлила беспилотник Zala. Примечательно, что именно за этот аппарат российские пропагандисты со ссылками на чиновников армии рф писали, что это устройство "невидимо для украинских РЭБ".

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В статье: война с Россией
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