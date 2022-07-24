Остин: ВСУ очень эффективно используют ракетные системы большой дальности

Министр обороны США Ллойд Остин оценил работу РСЗО HIMARS в руках бойцов ВСУ.

"Мы предоставили украинцам 12 реактивных систем залпового огня HIMARS для дальнейшего укрепления их способности вести огонь на большие расстояния, и я думаю, что все здесь понимают разницу, которую они достигли на местах...

Украинские войска сейчас очень эффективно используют ракетные системы большой дальности, включая HIMARS, предоставленные Соединенными Штатами, и другие системы от наших союзников и партнеров", - заявил Остин.