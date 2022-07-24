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Остин: ВСУ очень эффективно используют ракетные системы большой дальности

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HIMARS и другие

Остин: ВСУ очень эффективно используют ракетные системы большой дальности

фото из свободных источников

Новина українською

Министр обороны США Ллойд Остин оценил работу РСЗО HIMARS в руках бойцов ВСУ.

"Мы предоставили украинцам 12 реактивных систем залпового огня HIMARS для дальнейшего укрепления их способности вести огонь на большие расстояния, и я думаю, что все здесь понимают разницу, которую они достигли на местах...

Украинские войска сейчас очень эффективно используют ракетные системы большой дальности, включая HIMARS, предоставленные Соединенными Штатами, и другие системы от наших союзников и партнеров", - заявил Остин.

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Также американский генерал Марк Милли оценил ситуацию на фронтах.

"Хотя россияне добились определенного тактического успеха на Донбассе, за последние несколько недель и фактически месяцев, они не смогли достичь своих стратегических и оперативных целей", - сказал Милли.

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В статье: война с Россией Ллойд Остин
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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