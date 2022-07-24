  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сечеславские десантники сбили российский Су-25
В тренде

Сечеславские десантники сбили российский Су-25

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Модификацию "Грач" с помощью ПЗРК "Ігла"

Сечеславские десантники сбили российский Су-25

Новина українською

Сегодня, 24 июля, бойцы Вооруженных Силы Украины сбили очередную воздушную цель.

На этот раз подразделением противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит бронированный самолет Су-25 "Грач".

Российский штурмовик кафиров был обезврежен расчетом ПЗРК "Игла".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде