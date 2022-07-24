Сечеславские десантники сбили российский Су-25
Модификацию "Грач" с помощью ПЗРК "Ігла"
Сегодня, 24 июля, бойцы Вооруженных Силы Украины сбили очередную воздушную цель.
На этот раз подразделением противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит бронированный самолет Су-25 "Грач".
Российский штурмовик кафиров был обезврежен расчетом ПЗРК "Игла".
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