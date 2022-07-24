Советник Херсонской ОВА: В области наступил перелом, Херсонщину освободят до сентября
Верим в ВСУ!
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Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань считает, что на фронте в регионе наступил переломный момент в пользу ВСУ и к сентябрю наши защитники уволят область.
"Можно сказать, что во время боевых действий произошел перелом. Мы видим лидирующую позицию Вооруженных Сил Украины в своих последних боевых действиях. Мы открыто переходим от оборонительных действий к контрнаступательным.
Стратегические шаги, сделанные ВСУ по Антоновскому и Дарьевскому мостам, по уничтожению боеприпасов, командных пунктов, техники в тылу врага и по линии столкновения – это результаты подготовительной работы.
Теперь уже вопрос в более мощных и более точных артиллерийских ударах по линии фронта и в зачистке россиян на занятых ими позициях", – сказал советник.
Сергей Хлань уверен, что россияне также понимают, что ситуация переломилась и поэтому оккупанты издают поспешные пропагандистские указы оккупантов - о подготовке к проведению "референдума" и организации избиркомов на местах.
"Этот "документ" говорит только об одном – наверное, оккупанты начали готовить новые цели для HIMARS, я так понимаю. Потому что именно эти центры избиркомов будут новыми целями с теми предателями, которые согласятся там работать. Ведь никакой пощады предателям, которые составляют угрозу национальной безопасности быть не может", - рассказал Хлань.
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