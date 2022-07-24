Советник Херсонской ОВА: В области наступил перелом, Херсонщину освободят до сентября

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань считает, что на фронте в регионе наступил переломный момент в пользу ВСУ и к сентябрю наши защитники уволят область.

"Можно сказать, что во время боевых действий произошел перелом. Мы видим лидирующую позицию Вооруженных Сил Украины в своих последних боевых действиях. Мы открыто переходим от оборонительных действий к контрнаступательным.

Стратегические шаги, сделанные ВСУ по Антоновскому и Дарьевскому мостам, по уничтожению боеприпасов, командных пунктов, техники в тылу врага и по линии столкновения – это результаты подготовительной работы.

Теперь уже вопрос в более мощных и более точных артиллерийских ударах по линии фронта и в зачистке россиян на занятых ими позициях", – сказал советник.