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Сегодня силами ПВО были уничтожены все российские Калибры

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А наша авиация уничтожила три взводных опорных пункта

Сегодня силами ПВО были уничтожены все российские Калибры

Командування Повітряних Сил ЗСУ

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Сегодня, 24 июля, россияне из акватории Черного моря нанесли ракетные удары в направлении Хмельницкой области.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что все четыре крылатые ракеты типа "Калибр" были сбиты с помощью нашего ПВО.

Ранее в командовании сообщалось о сбитии трех ракет зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Запад". По уточненной информации, четвертая ракета тоже уничтожена противовоздушной обороной воздушного командования "Юг".

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В течение суток ударная авиация Воздушных Сил нанесла десять групповых авиаударов по вражеским войскам на юге и востоке страны.

Поражены три взводных опорных пункта, скопление боевой бронированной техники и живая сила российских оккупантов.

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В статье: война с Россией
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