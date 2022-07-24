Сегодня силами ПВО были уничтожены все российские Калибры
А наша авиация уничтожила три взводных опорных пункта
Командування Повітряних Сил ЗСУ
Сегодня, 24 июля, россияне из акватории Черного моря нанесли ракетные удары в направлении Хмельницкой области.
Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что все четыре крылатые ракеты типа "Калибр" были сбиты с помощью нашего ПВО.
Ранее в командовании сообщалось о сбитии трех ракет зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Запад". По уточненной информации, четвертая ракета тоже уничтожена противовоздушной обороной воздушного командования "Юг".
В течение суток ударная авиация Воздушных Сил нанесла десять групповых авиаударов по вражеским войскам на юге и востоке страны.
Поражены три взводных опорных пункта, скопление боевой бронированной техники и живая сила российских оккупантов.
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