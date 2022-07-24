Четыре всадника русского апокалипсиса. Подоляк опубликовал видео о 150 днях войны
Не забудем и отомстим
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 23 июля был 150-й день полномасштабной войны России против Украины.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал видео по этому трагическому поводу.
"150 дней войны. Четыре всадника российского кровавого апокалипсиса: летящая в мирный квартал крылатая ракета стерт с лица земли маленький украинский город, ежедневный "град" из артиллерийских снарядов и отец, держащий за руку мертвого 13-летнего сына. Выстоим. Победим. Никогда не забудем", - написал в своем твиттере Подоляк.
150 днів війни. Чотири ???????? вершники кривавого апокаліпсису: крилата ракета, що летить у мирний квартал, стерте з лиця землі маленьке ???????? місто, щоденний "град" з артилерійських снарядів і батько, що тримає за руку мертвого 13-річного сина. Вистоїмо. Переможемо. Ніколи не забудемо. pic.twitter.com/ZDUqOvywPX— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 24, 2022
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