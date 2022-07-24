Четыре всадника русского апокалипсиса. Подоляк опубликовал видео о 150 днях войны

Вчера, 23 июля был 150-й день полномасштабной войны России против Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал видео по этому трагическому поводу.

"150 дней войны. Четыре всадника российского кровавого апокалипсиса: летящая в мирный квартал крылатая ракета стерт с лица земли маленький украинский город, ежедневный "град" из артиллерийских снарядов и отец, держащий за руку мертвого 13-летнего сына. Выстоим. Победим. Никогда не забудем", - написал в своем твиттере Подоляк.