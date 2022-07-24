Зеленский: На этой неделе будут важные переговоры и дальнейшее продвижение ВСУ
Обращение президент по итогам 151 дня войны
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении обратился к украинскому народу по итогам 28 июля.
"Завтра начинается важная неделя, когда мы впервые отметим День Украинской Государственности 28 июля.
Во время такой жестокой войны, на шестом месяце. После восьми лет войны в Донбассе. Но отметим. Вопреки всему. Потому что украинцев не сломать. После всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за столетие, украинцы никогда не отдадут независимость.
Поэтому не расслабляемся и, как и каждый день в течение пяти месяцев, делаем все, чтобы нанести врагу наибольшие потери и собрать для Украины как можно больше поддержки.
На этой неделе будут важны визиты наших партнеров, будут важные переговоры, а самое главное – будет дальнейшее продвижение украинских позиций. На фронте, в дипломатии и экономике.
Я благодарен всем, кто защищает государство! И желаю всем нам, всем украинцам, результативной новой недели", - рассказал президент.
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