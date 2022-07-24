Заместитель главы МВД: рф может дожать беларусь - мы должны исходить из худших сценариев

Первый заместитель главы МВД Евгений Енин рассказал, какая ситуация с потенциальным вторжением Беларуси в войну против Украины.

— Вы недавно сказали, что ожидаются некоторые провокации со стороны Беларуси. Какие именно провокации? Это ДРГ?

— беларусь это младшая сестричка россии. белорусские власти уже предоставили свою территорию и для транзита войск, и для ракетно-артиллерийских обстрелов, и для лечения раненых, и даже для вывоза награбленного россией. По всем законам войны беларусь уже давно присоединилась к военной агрессии. Но роль беларуси может быть еще более активной. белорусский диктатор всячески избегает более активного вовлечения в российскую войну против Украины. Но нам не нужно успокаивать себя, что ему это удается бесконечно. Мы не исключаем, что россия может дожать беларусь и именно поэтому мы должны исходить из худших сценариев.

Каждый день на контроле военного командования, СНБО, руководства государства и правительства происходит усиление инженерного оборудования обороны и Киева и Киевской области, а также других смежных с беларусью областей. Мы максимально усилили и административный, и контрразведывательный режим на северных границах. И это не только около сотни дополнительных блок-постов. Иногда это отдельные специальные военные операции, направленные на отработку подозрительных элементов среди местного населения, розыска военнослужащих россии, которые каким-то чудом остались на освобожденных от оккупанта территориях. Мы прорабатываем огромные массивы оперативной информации, направленные на поиск коллаборантов, ищем тайники оружия, ищем потенциальных сторонников российской власти среди украинского населения. И как ни странно, но даже на освобожденных от оккупанта территориях такие люди находятся.

Например, в Черниговской области, по которой прошли сотни танков и бронемашин противника… Даже там, где видели расстрелы местного населения, изнасилования, ограбления, находятся люди, готовые оправдать российскую агрессию. Которые призывают к диалогу с российскими властями. Еще активно распространяют свои взгляды среди односельчан. Мы нашли уже не один схрон, вероятно, подготовленный с участием местного населения. От наших разведок и партнерских мы получаем информацию о том, что со стороны Беларуси с высокой вероятностью могут заходить ДРГ. В них могут быть разнообразные задачи — от анализа транспортных путей и моделирования возможных направлений продвижения тяжелой техники до изучения уровня оснащенности наших инженерных сооружений, подготовки диверсий, нахождения сообщников среди местного населения до подготовки терактов на объектах инфраструктуры или вблизи воинских частей. Они уже не заходят с российскими мобильными карточками. Иногда они даже могут общаться на украинском языке, поскольку представителей ДРГ могут подбирать среди жителей временно оккупированных территорий на востоке. Но все равно они выдают себя.