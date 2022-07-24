Глава ГУР МО: россияне знают, что в любом случае с Западным оружием им конец

Глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов считает, что вооружение от Западных партнеров поможет ВСУ победить россию, и рф об этом знает.

В частности, руководитель украинской разведки акцентировал внимание на ракетных системах HIMARS, и что несмотря на заявления минобороны рф Украина не потеряла ни одной единицы данного типа РСЗО.

Также Буданов выразил свое мнение по поводу получения от США дальнобойных снарядов для HIMARS.