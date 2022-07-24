Глава ГУР МО: россияне знают, что в любом случае с Западным оружием им конец
Украина не потеряла ни одного HIMARS
УП
Глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов считает, что вооружение от Западных партнеров поможет ВСУ победить россию, и рф об этом знает.
В частности, руководитель украинской разведки акцентировал внимание на ракетных системах HIMARS, и что несмотря на заявления минобороны рф Украина не потеряла ни одной единицы данного типа РСЗО.
Также Буданов выразил свое мнение по поводу получения от США дальнобойных снарядов для HIMARS.
"Если мы получим дальнобойные боеприпасы, мы будем использовать их. И россияне знают, что в любом случае с этим оружием им конец.
Сейчас самым дальнобойным оружием Украины остаются советские ракеты "Точка-У", но, по словам Буданова, они почти закончились", - рассказал Буданов.
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