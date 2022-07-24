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Глава ГУР МО: россияне знают, что в любом случае с Западным оружием им конец

Общие новости
(2 голосов)

Украина не потеряла ни одного HIMARS

Глава ГУР МО: россияне знают, что в любом случае с Западным оружием им конец

УП

Новина українською

Глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов считает, что вооружение от Западных партнеров поможет ВСУ победить россию, и рф об этом знает.

В частности, руководитель украинской разведки акцентировал внимание на ракетных системах HIMARS, и что несмотря на заявления минобороны рф Украина не потеряла ни одной единицы данного типа РСЗО.

Также Буданов выразил свое мнение по поводу получения от США дальнобойных снарядов для HIMARS.

"Если мы получим дальнобойные боеприпасы, мы будем использовать их. И россияне знают, что в любом случае с этим оружием им конец.

Сейчас самым дальнобойным оружием Украины остаются советские ракеты "Точка-У", но, по словам Буданова, они почти закончились", - рассказал Буданов.

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В статье: война с Россией Кирилл Буданов
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Источник:
Washington Post

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