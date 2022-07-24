Зарегистрировано около 22 тысяч военных преступлений россии против Украины
И около двух десятках уголовных дел по сексуальным преступлениям
Telegraf / Автор неизвестен
Первый заместитель главы МВД Евгений Енин рассказал, какая ситуация сейчас с военными преступлениями россиян против Украины.
— Сколько уже вообще зарегистрировано военных преступлений на данный момент?
— Зарегистрировано около 22 тысяч военных преступлений. Это беспрецедентный масштаб. Несмотря на то, что УПК определяет расследование военных преступлений по органам следствия СБУ, именно подразделения Нацполиции совершают 95% этой работы. Они первые вместе со спасателями на месте происшествия. От них зависит, сможем ли мы правильно задокументировать эти преступления, сможем ли найти след ракетного обстрела и конкретного российского генерала, отдавшего преступный приказ.
Нам помогают международные партнеры, которые посылают нам отдельные образцы новейшей криминалистической техники и целые команды следователей, работающих с нами в полях даже в условиях боевых действий или угрозы повторного обстрела.
Мы еще до конца не понимаем масштаба военных преступлений на временно оккупированных территориях и сколько еще Буч, Бородянок и Гостомелей мы найдем в Запорожской, Донецкой, Луганской областях. Но, имея опыт той же Бучи, у нас нет никаких иллюзий.
— Как юрист оцените, насколько высоки шансы трибунала по путину и военному руководству россии.
— Мы активно сотрудничаем с Международным уголовным судом, есть планы по созданию отдельного трибунала для россии. Нет вообще какого-либо единого суда или трибунала, который решил бы все вопросы с привлечением к ответственности всех военных преступников и компенсацией вреда населению Украины и государству. Поэтому следует применять все возможные инструменты. И МКС, и Европейский суд по правам человека. Несмотря на то, что россия вышла из состава Совета Европы, Европейский суд все еще имеет возможность принимать и рассматривать заявления о нарушениях конвенции по правам человека, совершенных рф.
— Какая ситуация с расследованием сексуальных преступлений со стороны военных рф? Насколько обращение в полицию по поводу таких преступлений является массовым явлением? Мы слышали, что об этом, в частности, говорила и бывший омбудсмен Людмила Денисова.
— На этот счет есть и много инсинуаций и непроверенной информации. Есть определенная специфика этих преступлений, потому что их жертвы часто стесняются или боятся о них сообщать. Даже ближайшему окружению.
Пока не можем говорить, что именно сексуальные преступления очень распространены. Речь идет о около двух десятках уголовных дел. Мы проверили несколько сот заявлений и результатом стала такая цифра. Хотя мы и не можем говорить о происходящем на временно оккупированных территориях.
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