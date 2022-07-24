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россияне нанесли ракетный удар по Днепру

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Детали пока неизвестны

россияне нанесли ракетный удар по Днепру

Новина українською

Сегодня, 24-го июля в диапазоне 23-х часов россияне нанесли ракетный удар по Днепру.

В результате обстрела начался пожар.

Предварительно в СМИ есть информация, что украинское ПВО сбило беспилотник или ракету.

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В статье: война с Россией
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