россияне нанесли ракетный удар по Днепру
Детали пока неизвестны
Сегодня, 24-го июля в диапазоне 23-х часов россияне нанесли ракетный удар по Днепру.
В результате обстрела начался пожар.
Предварительно в СМИ есть информация, что украинское ПВО сбило беспилотник или ракету.
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