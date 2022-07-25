  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода
В тренде

Погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода

Общие новости
(1 голосов)

Вечная память Виталию Гуляеву!

Погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода

Новина українською

Свою жизнь за Украину отдал еще один прославленный воин - погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Виталий Гуляев. Полковник вместе со своими подопечными готовился к контрнаступлению...

25 февраля 2022-го 28-я ОМБр под командованием Виталия Гуляева помешала высадке десанта возле Коблево Николаевской области.

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к городским властям Одессы с просьбой переименовать одну из улиц города в честь Виталия Гуляева.

Виталий родом из Сумской области, города Шостка. Полковник Гуляев принимал защищал Украину на востоке Украины с 2014 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Петро Порошенко

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде