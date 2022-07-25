Погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода
Вечная память Виталию Гуляеву!
Свою жизнь за Украину отдал еще один прославленный воин - погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Виталий Гуляев. Полковник вместе со своими подопечными готовился к контрнаступлению...
25 февраля 2022-го 28-я ОМБр под командованием Виталия Гуляева помешала высадке десанта возле Коблево Николаевской области.
Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к городским властям Одессы с просьбой переименовать одну из улиц города в честь Виталия Гуляева.
Виталий родом из Сумской области, города Шостка. Полковник Гуляев принимал защищал Украину на востоке Украины с 2014 года.
Популярное сейчас
- Шахтер, Кривбасс и Верес пока без побед. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Ноунеймы, надежды Венгера и новый Роналдо. Кто носил 35 номер до Зинченко в Арсенале
- Зинченко перешел в Арсенал, Левандовский уже в Барсе. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Россияне ударили по одному из самых густонаселенных районов Харькова
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса
Новости по теме
- 23:59 Украинские Зеленский: российские "Калибры" уничтожили саму возможность для каких-то договоренностей
- 23:29 Украинские Глава Комитета ВС США: Мы готовы предоставить Украине столько HIMARS, сколько мы можем
- 23:09 Украинские Известно, сколько складов боекомплектов россиян уничтожила украинская артиллерия за сутки