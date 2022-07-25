Свою жизнь за Украину отдал еще один прославленный воин - погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Виталий Гуляев. Полковник вместе со своими подопечными готовился к контрнаступлению...

25 февраля 2022-го 28-я ОМБр под командованием Виталия Гуляева помешала высадке десанта возле Коблево Николаевской области.

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к городским властям Одессы с просьбой переименовать одну из улиц города в честь Виталия Гуляева.

Виталий родом из Сумской области, города Шостка. Полковник Гуляев принимал защищал Украину на востоке Украины с 2014 года.