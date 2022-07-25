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Днепропетровщина, Николаев, Харьков: россияне нанесли ракетные удары по украинским городам

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Орки будут гореть в аду

Днепропетровщина, Николаев, Харьков: россияне нанесли ракетные удары по украинским городам

Микола Лукашук Telegram-канал

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российские войска всю ночь атаковали Днепропетровскую область. Ударили по трем районам – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому. Все подробности, как всегда, сообщили председатель ОВА Валентин Резниченко и председатель областного совета Николай Лукашук. В Харькове после начала воздушной тревоги раздалось более 20 взрывов, преимущественно к юго-востоку от города. Часть могла прозвучать вне Харькова. В Николаеве прозвучала серия взрывов. Ночью 25 июля в городе были взрывы во время воздушной тревоги. По данным местных СМИ, раздалось, по меньшей мере, десять громких взрывов. В городе Запорожье обстрелы не зафиксированы. Местные власти сообщают, что громкие звуки, которые слышали жители некоторых районов, звучали за пределами города. По предварительной информации, работало ПВО.

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В статье: война с Россией Николай Лукашук Валентин Резниченко
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