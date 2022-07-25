Верещук заявила, что почти миллион граждан Украины потерял жилье
Ужасные цифры
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Почти 800 тысяч украинских граждан будут нуждаться в жилье – делается все, чтобы у них было где жить и где перезимовать. Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в прямом эфире телемарафона.
"Что касается необходимости временного жилья, то почти 800 тысяч граждан Украины потеряли жилье. Модульным жильем, как и остальным строительством, занимается Минрегион, у них есть программы, соответствующие деньги на это. Как вы знаете, есть программы вместе с польским правительством, другими правительствами, есть уже первые модульные городки, но их точно недостаточно".
Она отметила, что видела пример на Черниговщине, когда люди не очень хотят жить в модульных городках, потому что жили в своих частных домах.
"То, что жилья в этом году не будет построено в достаточном количестве, нужно уже говорить. То, что люди будут перемещаться и отопительный сезон будет трудным, это действительно тоже правда. Но то, что мы занимаемся, к примеру, жильем, утеплением, реконструкцией, заменой котлов, делаем все, чтобы переместившимся людям было где жить и где перезимовать – это тоже факт".
Верещук озвучила прогноз, что еще около полумиллиона человек в осенний период переместится с востока на запад, что составит дополнительную нагрузку к тем, кто уже выехал ранее.
Популярное сейчас
- Нива Т получит нового инвестора - СМИ назвали имя возможного функционера
- Россияне пытаются наступать на Краматорском и Бахмутском направлениях - Генштаб
- Серебро студентов на ЧМ, сильный матч Миколенко, Эль Класико в США. Главные новости за 24 июля
- ВСУ проводят мощную операцию на юге страны - ОК Південь
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса
Новости по теме
- 22:45 Украинские Верещук: В Украине могут ввести уголовную ответственность за получение российского паспорта
- 23:34 Украинские "Эвакуация есть, и люди о ней знают" - Верещук призывает как можно быстрее выезжать из Херсонской и Запорожской областей
- 16:18 Украинские Верещук: С 24 февраля в Украину удалось вернуть тела 300 погибших