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Верещук заявила, что почти миллион граждан Украины потерял жилье

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Ужасные цифры

Верещук заявила, что почти миллион граждан Украины потерял жилье

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

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Почти 800 тысяч украинских граждан будут нуждаться в жилье – делается все, чтобы у них было где жить и где перезимовать. Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в прямом эфире телемарафона.

"Что касается необходимости временного жилья, то почти 800 тысяч граждан Украины потеряли жилье. Модульным жильем, как и остальным строительством, занимается Минрегион, у них есть программы, соответствующие деньги на это. Как вы знаете, есть программы вместе с польским правительством, другими правительствами, есть уже первые модульные городки, но их точно недостаточно".

Она отметила, что видела пример на Черниговщине, когда люди не очень хотят жить в модульных городках, потому что жили в своих частных домах.

"То, что жилья в этом году не будет построено в достаточном количестве, нужно уже говорить. То, что люди будут перемещаться и отопительный сезон будет трудным, это действительно тоже правда. Но то, что мы занимаемся, к примеру, жильем, утеплением, реконструкцией, заменой котлов, делаем все, чтобы переместившимся людям было где жить и где перезимовать – это тоже факт".

Верещук озвучила прогноз, что еще около полумиллиона человек в осенний период переместится с востока на запад, что составит дополнительную нагрузку к тем, кто уже выехал ранее.

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В статье: война с Россией Ирина Верещук
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Источник:
ukrinform.ua

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