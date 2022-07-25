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Foreigh Policy: Украина обрушила российский экспорт оружия

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Foreigh Policy: Украина обрушила российский экспорт оружия

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Планы рф в контексте экспорта своих вооружений рушатся из-за потерь российской армии в войне против Украины. Об этом говорится в материале Foreign Policy. Планируемая кремлем крупная продажа оружия в Африку пострадает из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. Это лишает москву серьезного источника доходов.

Серьезные потери россией высокотехнологичной техники в Украине, в том числе сотен танков и вертолетов, приведут к значительному замедлению поставок оружия кремля в Африку. Это может привести к доминированию на рынке Африки конкурентов россии – Китая и США.

На россию приходится почти половина основного экспорта вооружений в Африку, преимущественно она поставляет оружие в Алжир, Египет, Судан и Анголу.

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В статье: война с Россией
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Источник:
foreignpolicy.com

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