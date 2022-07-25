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Один-два дня – и будет 40 тысяч убитых россиян. Генштаб ВСУ сообщил актуальные потери оккупантов

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"Орка тіло ляже в ґрунт – допоможе ЗСУ"

Один-два дня – и будет 40 тысяч убитых россиян. Генштаб ВСУ сообщил актуальные потери оккупантов

Угруповання Об'єднаних сил

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Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери россиян с 24.02 по 25.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около (+180) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1730 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3950 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 876 (+7) ед,
  • РСЗО – 257 (+2) ед,
  • средства ПВО – 116 (+3) ед,
  • самолетов – 222 (+1) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 719 (+5),
  • крылатые ракеты – 174 (+4),
  • корабли / катера – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2832 (+9) ед,
  • специальная техника – 73 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
facebook.com/GeneralStaff.ua

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