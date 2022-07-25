Один-два дня – и будет 40 тысяч убитых россиян. Генштаб ВСУ сообщил актуальные потери оккупантов
"Орка тіло ляже в ґрунт – допоможе ЗСУ"
Угруповання Об'єднаних сил
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери россиян с 24.02 по 25.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около (+180) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1730 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3950 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 876 (+7) ед,
- РСЗО – 257 (+2) ед,
- средства ПВО – 116 (+3) ед,
- самолетов – 222 (+1) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 719 (+5),
- крылатые ракеты – 174 (+4),
- корабли / катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2832 (+9) ед,
- специальная техника – 73 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:facebook.com/GeneralStaff.ua
Популярное сейчас
- Серебро студентов на ЧМ, сильный матч Миколенко, Эль Класико в США. Главные новости за 24 июля
- Реал Мадрид близок к продаже своего воспитанника за скромные 10 миллионов евро
- Хави попросил Френки Де Йонга уменьшить зарплату вдвое, если тот хочет остаться в Барселоне
- Еще 240 уничтоженных россиян и 17 единиц автомобильной техники. Генштаб обновил данные потерь захватчиков
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти