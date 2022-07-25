ВСУ ликвидировали сотню россиян в гостинице в Хрустальном
В прошлом – Красный Луч
Стратком ЗСУ
Вооруженные силы Украины в результате попадания по гостинице в городе Хрустальный Луганской области в ночь на 24 июля уничтожили 100 военных.
Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций:
"ВСУ продолжают громить орков, внося в их ряды бунт и страх. Этой ночью в отеле в городе Красный Луч, где располагался командный пункт одного рашистского военного подразделения, состоялся концерт #Дядичко_Ленд_Лиз, Селитры и Хлопков. По результатам "Одобрительных отзывов", количество "счастливых и довольных" достигает 100 орков. А сколько еще из них перейдут служить в "вечную 200 бригаду", покажет время. Прогнозы оптимистичны".
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