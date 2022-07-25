Вооруженные силы Украины в результате попадания по гостинице в городе Хрустальный Луганской области в ночь на 24 июля уничтожили 100 военных.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций:

"ВСУ продолжают громить орков, внося в их ряды бунт и страх. Этой ночью в отеле в городе Красный Луч, где располагался командный пункт одного рашистского военного подразделения, состоялся концерт #Дядичко_Ленд_Лиз, Селитры и Хлопков. По результатам "Одобрительных отзывов", количество "счастливых и довольных" достигает 100 орков. А сколько еще из них перейдут служить в "вечную 200 бригаду", покажет время. Прогнозы оптимистичны".