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ВСУ ликвидировали сотню россиян в гостинице в Хрустальном

Общие новости
(3 голосов)

В прошлом – Красный Луч

ВСУ ликвидировали сотню россиян в гостинице в Хрустальном

Стратком ЗСУ

Новина українською

Вооруженные силы Украины в результате попадания по гостинице в городе Хрустальный Луганской области в ночь на 24 июля уничтожили 100 военных.

Читайте такжеОдин-два дня – и будет 40 тысяч убитых россиян. Генштаб ВСУ сообщил актуальные потери оккупантов

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций:

"ВСУ продолжают громить орков, внося в их ряды бунт и страх. Этой ночью в отеле в городе Красный Луч, где располагался командный пункт одного рашистского военного подразделения, состоялся концерт #Дядичко_Ленд_Лиз, Селитры и Хлопков. По результатам "Одобрительных отзывов", количество "счастливых и довольных" достигает 100 орков. А сколько еще из них перейдут служить в "вечную 200 бригаду", покажет время. Прогнозы оптимистичны".

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/AFUStratCom

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