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В стиле нацистов. Виктор Орбан возмутил европейский политикум заявлением о "смешении рас" в Европе

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Нацисты, которые говорят, что они не нацисты – классика

В стиле нацистов. Виктор Орбан возмутил европейский политикум заявлением о "смешении рас" в Европе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против "смешивания" европейских и неевропейских рас. Его речь вызвала негодование оппозиционных партий и европейских политиков. Об этом сообщает Guardian.

Орбан сделал это заявление во время показательной ежегодной речи в Румынии, где он ранее выступал со своими основными политическими идеями и идеологическими направлениями. Там же, в 2014 году, он впервые заявил, что хочет построить "нелиберальную демократию" в Венгрии.

"Мы не являемся смешанной расой... и мы не хотим становиться смешанной расой. Страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы, – больше не нации".

Каталин Чех, депутат Европарламента от оппозиционной партии Momentum, поражена речью Орбана: "Его заявления напоминают время, которое, я думаю, мы все хотели бы забыть. Они действительно показывают истинное лицо режима. Цвет вашей кожи может быть другим, вы можете происходить из Европы или из других стран, но вы один из нас, и мы гордимся вами. Разнообразие укрепляет нацию, а не ослабляет ее". Также в подобном ключе отреагировали другие представители европейского истеблишмента.

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В статье: война с Россией Виктор Орбан
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Источник:
theguardian.com

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