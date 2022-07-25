Кое-что о контрастах: ВСУ получили главные польские боевые танки и немецкие грузовики для гаубиц

В Польше подтвердили передачу Украине партии танков PT-91 Twardy. Также об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Точное количество танков – неизвестно.

Главной особенностью PT-91 является защита Twardy с использованием активной брони собственной разработки ERAWA из 394 блоков, увеличивающих защищенность танка на 30-70% (в зависимости от типа снаряда). Возникший из-за этого дефицит танков в самой Польше планируют покрыть за счет южнокорейских K2 "Черная пантера". PT-91 Twardy – основной польский боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1. Взят на вооружение в 1995 году.

Также украинские военные получили немецкие грузовики MAN Kat для транспортировки гаубиц. Фотографии с грузовиками и гаубицами в Донецкой области обнародовало турецкое издание Anadolu Agency. MAN KAT – немецкий крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости, выпускаемый компанией MAN с 1976-го по 1981-й год.