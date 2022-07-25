Китай прекратил инвестиции в россию в рамках проекта нового "Шелкового пути"
А что такое?
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Инвестиции Китая в его глобальную инициативу "Один пояс, один путь" в россию впервые с начала ее существования упали до нуля. Об этом пишет издание Financial Times. Пекин не заключал соглашений с российскими организациями в рамках этой инициативы в первой половине 2022 года. В 2021 году россия и Китай подписали соглашения по этой инициативе на сумму около 2 миллиардов долларов.
Тем временем Китай углубил свое взаимодействие с Ближним Востоком. Этот шаг сигнализирует о нежелании Пекина попасть под санкции на фоне войны в Украине. Но падение может быть только временным, поскольку между рф и Китаем точно существует "сильное взаимодействие", как считают эксперты.
россия была одним из главных бенефициаров китайской инициативы "Один пояс, один путь" – это фирменная внешнеполитическая программа Си Цзиньпина, задуманная как крупнейшая в мире программа развития (созданная в 2013 году).
Сообщается, что одним из самых больших бенефициаров нового китайского "Шелкового пути" стала Саудовская Аравия.
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