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Китай прекратил инвестиции в россию в рамках проекта нового "Шелкового пути"

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(2 голосов)

А что такое?

Китай прекратил инвестиции в россию в рамках проекта нового "Шелкового пути"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Инвестиции Китая в его глобальную инициативу "Один пояс, один путь" в россию впервые с начала ее существования упали до нуля. Об этом пишет издание Financial Times. Пекин не заключал соглашений с российскими организациями в рамках этой инициативы в первой половине 2022 года. В 2021 году россия и Китай подписали соглашения по этой инициативе на сумму около 2 миллиардов долларов.

Тем временем Китай углубил свое взаимодействие с Ближним Востоком. Этот шаг сигнализирует о нежелании Пекина попасть под санкции на фоне войны в Украине. Но падение может быть только временным, поскольку между рф и Китаем точно существует "сильное взаимодействие", как считают эксперты.

россия была одним из главных бенефициаров китайской инициативы "Один пояс, один путь" – это фирменная внешнеполитическая программа Си Цзиньпина, задуманная как крупнейшая в мире программа развития (созданная в 2013 году).

Сообщается, что одним из самых больших бенефициаров нового китайского "Шелкового пути" стала Саудовская Аравия.

Читайте такжеМИД Китая: Мы не будем сидеть сложа руки, наблюдая за войной в Украине

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В статье: война с Россией
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Источник:
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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
25.07.2022 в 12:45
Им надо готовиться к войне против Тайваня.
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