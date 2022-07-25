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Это намек? Секретарь СНБО опубликовал коллаж с огромным орлом и разрушенным Крымским мостом

Общие новости
(4 голосов)

"Слава Украине!"

Это намек? Секретарь СНБО опубликовал коллаж с огромным орлом и разрушенным Крымским мостом

Офис президента

Новина українською

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов опубликовал крайне интересный коллаж в своем Твиттере. На нем изображен огромный орел (наверняка символизирующий США и ракеты HIMARS в частности), уносящий вдаль в своих мощных лапах кусок Крымского моста. На заднем фоне нарисованы взрывы. Данилов подписал пост очень просто: "Слава Украине!"

Ранее Секретарь СНБО заявлял, что ВСУ обязательно ударят по Крымскому мосту – "как только будет возможность".

Также Данилов сообщал о бешеном количестве ПВО, которое установили рашисты для охраны стратегического объекта.

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В статье: война с Россией Алексей Данилов Крымский мост
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Комментарии (2)
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Черноморчик (Одесса )
25.07.2022 в 14:42
Лучше выложить фотки разбобленого моста .
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velbag (Полтава)
25.07.2022 в 14:10
ага. ZEлупа боїться вдарити по мосту.
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