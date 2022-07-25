Это намек? Секретарь СНБО опубликовал коллаж с огромным орлом и разрушенным Крымским мостом

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов опубликовал крайне интересный коллаж в своем Твиттере. На нем изображен огромный орел (наверняка символизирующий США и ракеты HIMARS в частности), уносящий вдаль в своих мощных лапах кусок Крымского моста. На заднем фоне нарисованы взрывы. Данилов подписал пост очень просто: "Слава Украине!"

Ранее Секретарь СНБО заявлял, что ВСУ обязательно ударят по Крымскому мосту – "как только будет возможность".

Также Данилов сообщал о бешеном количестве ПВО, которое установили рашисты для охраны стратегического объекта.