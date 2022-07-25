Как высаживали десант и доставляли боеприпасы защитникам Азовстали – уникальные кадры от NYT
The New York Times
NYT
Появилось видео высадки десанта в осажденном Мариуполе, когда защитникам завода "Азовсталь" доставляли боеприпасы и оборудование. Фрагмент опубликовало американское издание The New York Times.
На видео запечатлены события 21 марта, когда на вертолете Ми-8 украинские военные доставили боеприпасы и терминалы Starlink для защитников Мариуполя. Также на "вертушках" забрали раненых бойцов. Миссия на земле длилась всего 20 минут.
"Только мы приземлились на "Азовстали", я увидел, что все было покрыто дымом, все полыхало. Приветствовавшие нас солдаты кричали: "Скорее, быстрее, быстрее, потому что авиаудары – каждые пять минут", – рассказал пилот.
Во время операции "Воздушный коридор" в течение следующих двух недель удалось семь раз приземлить вертолеты на "Азовстали" и спасти 85 тяжелораненых солдат.
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