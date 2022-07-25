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Как 93-я бригада Холодный Яр разбила почти десяток танков оккупантов под Изюмом

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Сага в двух эпизодах

Как 93-я бригада Холодный Яр разбила почти десяток танков оккупантов под Изюмом

Роман Доник Facebook

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Известный волонтер Роман Доник сообщил об успехах известной бригады ВСУ.

"Пока добрые люди спали и пили утренний кофе, артиллерия 93-й холоднояровской бригады под Изюмом наваливала оккупантам. "Обилечивала", так сказать, в секторе "автомобиль" на "поле чудес". По предварительным данным, только за ночь и утро разбито 5-7 танков противника, которыми планировали очередной "прорыв". Уточняются потери противника. И да, это все благодаря помощи каждого из вас, кто помогает артиллеристам "глазами" и другими нужными вещами. Хотели прорваться, а получилось только порваться. Так мы их всех и учерноземим. Эпизод 1".

"Ой, еще одну башню снесло под Изюмом от Украинской природы. Для эстетов, гурманов и ценителей. Изюмское направление. 93 ОМБр "Холодный Яр", от которой сносит головы даже российским танкам. Эпизод 2".

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В статье: война с Россией
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