Как 93-я бригада Холодный Яр разбила почти десяток танков оккупантов под Изюмом
Сага в двух эпизодах
Роман Доник Facebook
Известный волонтер Роман Доник сообщил об успехах известной бригады ВСУ.
"Пока добрые люди спали и пили утренний кофе, артиллерия 93-й холоднояровской бригады под Изюмом наваливала оккупантам. "Обилечивала", так сказать, в секторе "автомобиль" на "поле чудес". По предварительным данным, только за ночь и утро разбито 5-7 танков противника, которыми планировали очередной "прорыв". Уточняются потери противника. И да, это все благодаря помощи каждого из вас, кто помогает артиллеристам "глазами" и другими нужными вещами. Хотели прорваться, а получилось только порваться. Так мы их всех и учерноземим. Эпизод 1".
"Ой, еще одну башню снесло под Изюмом от Украинской природы. Для эстетов, гурманов и ценителей. Изюмское направление. 93 ОМБр "Холодный Яр", от которой сносит головы даже российским танкам. Эпизод 2".
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