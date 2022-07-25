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Евровидение-2023 пройдет в Великобритании от имени Украины, о решении высказался Джонсон

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Борис на связи

Евровидение-2023 пройдет в Великобритании от имени Украины, о решении высказался Джонсон

EBU_

Новина українською

Песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится в Великобритании от имени победившего в 2022 году вещателя страны, а именно украинской телерадиокомпании "Суспільне мовлення". За Украиной остается место в финале конкурса. Об этом говорится в заявлении Европейского союза радиовещания и телевидения (EBU).

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Представители "Суспільного мовлення" будут сотрудничать с BBC, чтобы разработать и внедрить украинские элементы шоу на следующем конкурсе. Принимающий город будет выбран в ближайшие месяцы после тендерного процесса, который начнется на этой неделе. Даты проведения песенного конкурса Евровидения-2023 будут объявлены со временем.

"На прошлой неделе я договорился с Зеленским, что где бы ни проходило Евровидение, оно должно чествовать Украину и украинский народ. Поскольку теперь мы принимаем конкурс, Великобритания выполнит это обещание напрямую и устроит фантастический конкурс от имени наших украинских друзей", – заявил Борис Джонсон.

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В статье: война с Россией Борис Джонсон Евровидение
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Источник:
ebu.ch

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