Евровидение-2023 пройдет в Великобритании от имени Украины, о решении высказался Джонсон

Песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится в Великобритании от имени победившего в 2022 году вещателя страны, а именно украинской телерадиокомпании "Суспільне мовлення". За Украиной остается место в финале конкурса. Об этом говорится в заявлении Европейского союза радиовещания и телевидения (EBU).

Представители "Суспільного мовлення" будут сотрудничать с BBC, чтобы разработать и внедрить украинские элементы шоу на следующем конкурсе. Принимающий город будет выбран в ближайшие месяцы после тендерного процесса, который начнется на этой неделе. Даты проведения песенного конкурса Евровидения-2023 будут объявлены со временем.

Last week President @ZelenskyyUa and I agreed that wherever Eurovision 2023 is held, it must celebrate the country and people of Ukraine.



As we are now hosts, the UK will honour that pledge directly – and put on a fantastic contest on behalf of our Ukrainian friends.