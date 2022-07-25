Зеленский уволил с должности скандального первого заместителя секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности Первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №528/2022 опубликован на сайте главы государства.

Указ датирован 25 июля.

Руслан Демченко – чрезвычайный и полномочный посол Украины. Во время президентства Виктора Януковича был первым заместителем министра иностранных дел.

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На должность первого замсекретаря СНБО был назначен 16 июня 2020 года.

Интересно, что Демченко ранее неоднократно обвинялся СМИ м активистами в работе на Россию. СМИ утверждали, что Демченко вместе с главой ОП Ермаком был участником совещания у президента Зеленского, на котором решили отменить спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" и призывали привлечь его к уголовной ответственности за срыв спецоперации.

Народный депутат "Голоса" Рахманин считает, что Демченко должен нести ответственность за "Харьковские соглашения", ведь непосредственно готовил их текст. Журналисты "Схем" опубликовали видео, где Демченко агитирует за "Харьковские соглашения" и говорит, что Черноморский флот РФ не станет причиной нестабильности в Крыму. В МИДе утверждают, что Демченко не имеет отношения к "Харьковским соглашениям".

Еще один скандал связан с получением Демченко статуса участника боевых действий: активисты и нардепы сообщают, что он получил УБД после командировки в Донетчину. В Минветеранов говорят, что Демченко статус Демченко предоставили "на основе сведений о его деятельности в 2014 году".

В ноябре 2021 года Офис Президента засекретил результаты люстрационной проверки Демченко. Также он исчез из люстрационного списка Минюста.