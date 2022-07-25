Источник: Шевченко хотел бы стать президентом УАФ
С нынешним президентом ассоциации у экс-тренера сборной интересные отношения
Фото: Facebok/ Автор - Yuri Sapronov
Андрей Шевченко рассматривает возможность в будущем стать президентом УАФ. Такую информацию передает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
По его сведениям, экс-наставник сборной хотел занять данное место, однако неизвестно о каких временных рамках идет речь. Напомним, что после увольнения из "Дженоа" Шевченко полгода находится без работы.
К тому же, по словам Спиваковского, у Шевченко есть замороженный конфликт с Андреем Павелко. Напомним, что в августе 2021-го года легендарный футболист достаточно неожиданно покинул пост тренера сборной Украины.
Павелко находится на посту президента УАФ с марта 2015-го года.
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