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ВСУ уничтожили на Херсонщине командно-наблюдательный пункт Росгвардии

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ВСУ продолжает делать свою работу

ВСУ уничтожили на Херсонщине командно-наблюдательный пункт Росгвардии

фото из свободных источников

Новина українською

За сутки Вооруженные силы Украины на Херсонском направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт Росгвардии, который пытался проводить контрнаступление.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Укринформ.

"Мы не стоим на месте, мы продвигаемся, но эти результаты могут быть провозглашены только после их закрепления. В то же время именно результаты информационной нестабильности у некоторых лиц отозвались вчера таким контрнаступлением, которое в Бориславском районе оккупанты попытались в двух направлениях сделать, но не имели успеха, и наши позиции остались укрепленными, крепкими. Мы продолжаем свою работу, а они отступили на свои позиции, на тот крайний рубеж обороны, который они обустроили и укрепились там железобетонными конструкциями", - сообщила Гуменюк.

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По ее словам, в настоящее время применяется контрбатарейная тактика, в основном идет дистанционная борьба. Подходы одного подразделения к другому нецелесообразны, поскольку местность открыта и продолжаются обстрелы издалека и практикуются авиационные удары, пояснила Гуменюк.

Она напомнила, что за прошедшие сутки украинская авиация нанесла пять ударов по вражеским опорным пунктам. Это существенно подорвало нравственный дух и боевые позиции оккупантов. Также был уничтожен командно-наблюдательный пункт Росгвардии, пытавшийся проводить контрнаступление.

"Это "обезглавление" командования оккупантов, конечно, создает определенную дезориентацию в рядах врага, и это нам на руку. Наше продвижение может быть более эффективным", - подчеркнула спикер.

Отвечая на вопрос по ситуации в Энергодаре, Гуменюк сообщила: "В целом ситуация стабильно напряжена, она динамично меняется, но контролируется силами обороны".

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В статье: война с Россией
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