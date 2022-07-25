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Сичеславские десантники сбили российский вертолет Ка-52

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Аллигатор не взлетает

Сичеславские десантники сбили российский вертолет Ка-52

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Сичеславские десантники точным выстрелом из ПЗРК "Игла" "приземлили" вражеского Аллигатора - боевой вертолет Ка - 52.

Об этом сообщает пресс-служба 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

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"Украинское сафари продолжается! Сичеславские десантники точным выстрелом из ПЗРК "Игла" "приземлили" вражеского Аллигатора - боевой вертолет Ка - 52! Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 составляет более 16 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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