На южном направлении враг пытается избежать прямых столкновений - ОК Пивдень
За ночь нашими силами уничтожены еще 12 рашистов и БМП-3
фото из свободных источников
Российские военные на южных рубежах избегают столкновений с подразделениями ВСУ, но пытаются удержать рубежи обороны и продолжают обстрелы гражданских объектов.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров.
"Обстановка на юге Украины сложна и динамична в развитии, но контролируется силами обороны. Враг, оттесненный к дополнительным рубежам обороны, придерживается тактики контрбатарейного противодействия. Личный состав деморализован, пытается избежать прямых столкновений", - отметил Назаров.
По его словам, ночью враг нанес удар шестью реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч" по Николаеву и Николаевскому району. Разрушен двухэтажный дом. Пожар ликвидирован. Снаряды попали также в объекты промышленной инфраструктуры и поля за пределами города, на территории близлежащих сел. Пострадавших нет.
Под постоянным огнем остаются деревни на линии разграничения, периодически возникают воспламенения полей с зерновыми. При попытке сбора разведданных о положении наших войск в Николаевском районе был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотный летательный разведчик "Элерон".
За ночь нашими силами уничтожены еще 12 рашистов и БМП-3.
Спикер ОК "Південь" добавил, что в Черном море расстановка сил вражеского флота не претерпела существенных изменений. Около 10 кораблей и катеров маневрируют вдоль крымского побережья к Анапе, два ракетных и один большой десантный корабль подстерегают выполнение боевых задач, неся угрозу ракетных ударов и напоминания о планах десантной операции.
Популярное сейчас
- Ноунеймы, надежды Венгера и новый Роналдо. Кто носил 35 номер до Зинченко в Арсенале
- Нива Т получит нового инвестора - СМИ назвали имя возможного функционера
- Серебро студентов на ЧМ, сильный матч Миколенко, Эль Класико в США. Главные новости за 24 июля
- "Бессовестные миллионеры издеваются над нами". Сабо раскритиковал трансляторов матча Динамо
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома