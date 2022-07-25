Россияне вербуют пушечное мясо для войны уже и в Кыргызстане

Граждан Кыргызстана и других стран Центральной Азии вербуют для участия в войне в Украине на стороне россии в составе ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Радио Азаттык со ссылкой на расследование общественного фонда "МедиаХаб".

По информации "МедиаХаба", в соцсетях стали появляться объявления о вербовке жителей стран Центральной Азии, в частности Кыргызстана и Узбекистана, в российскую частную военную компанию "Вагнер". Это делается под видом набора работников в ЧОП (частные охранные предприятия) в рф.

В объявлениях указано, что соискателям предстоит "охрана промышленных объектов в отдаленных регионах россии". Когда же журналисты связались с работодателями, им была предложена другая работа – "выполнение задач в зоне спецоперации" - с вознаграждением в 240 тысяч рублей. При этом говорилось, что нанимающая организация работает в интересах минобороны россии, но "никаких компенсаций в случае увечья не предусмотрено".

Соискателям предлагалось приехать в Молькино Краснодарского края. Ранее в ходе журналистских расследований было установлено, что там расположена база "ЧВК Вагнера". Телефонный номер, с которого высылалось описание вакансии и условия, также, по информации журналистов, имеет отношение к ЧВК.

Радио Азаттык отмечает, что известно о гибели в Украине не менее двух граждан Кыргызстана. Руслан Полотов и Аманбек Курбанбаев воевали на стороне российских войск, но каким образом они туда попали и кто их нанимал – не известно. Участие граждан Кыргызстана в вооружённых конфликтах в других странах считается в стране уголовным преступлениям.

Ранее СМИ сообщали, что ЧВК Вагнера ведёт набор наёмников на войну в Украине. При этом российские власти официально не признают существование этой организации, хотя о ней и её бойцах активно пишут прокремлёвские СМИ и Телеграм-каналы.

В российских регионах идёт кампания по вербовке добровольцев на войну в Украине, однако речь идёт об официальном заключении ими контракта с минобороны, и таким добровольцам или их семьям обещаны пособия в случае их ранения или гибели.