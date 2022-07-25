Песков: Удар по порту Одессы не должен навредить вывозу зерна
Россияне в свое репертуаре
Getty Images / Global Images Ukraine
В Кремле считают, что ракетный
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский "Интерфакс".
Журналисты спросили его, "ставит ли под угрозу" этот удар выполнения договоренности по зерну.
"Это связано исключительно с военной инфраструктурой, это никак не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не повлияет на начало процесса отгрузки", - ответил Песков.
Напомним, Россия утром 23 июля обстреляла Одесский морской порт крылатыми ракетами "Калибр". Обстрел произошел на следующий день после заключения соглашения по экспорту украинского зерна.
Обстрел осудили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. В России сначала заявили, что
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