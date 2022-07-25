  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Песков: Удар по порту Одессы не должен навредить вывозу зерна
В тренде

Песков: Удар по порту Одессы не должен навредить вывозу зерна

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Россияне в свое репертуаре

Песков: Удар по порту Одессы не должен навредить вывозу зерна

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Кремле считают, что ракетный удар по порту Одессы не должен повлиять на договоренности по вывозу зерна.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский "Интерфакс".

Журналисты спросили его, "ставит ли под угрозу" этот удар выполнения договоренности по зерну.

"Это связано исключительно с военной инфраструктурой, это никак не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не повлияет на начало процесса отгрузки", - ответил Песков.

Напомним, Россия утром 23 июля обстреляла Одесский морской порт крылатыми ракетами "Калибр". Обстрел произошел на следующий день после заключения соглашения по экспорту украинского зерна.

Обстрел осудили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. В России сначала заявили, что не имеют никакого отношения к обстрелу, затем подтвердили удар.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
25.07.2022 в 18:11
Так переживає за Одесу? Може нехай особисто приїде, подивитися?....
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде