После обстрела Одессы США начали работать над планом Б для экспорта украинского зерна

После ракетной атаки россиян на Одесский порт, США работают над запасными вариантами экспорта зерна из Украины.

План Б включает в себя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, отправку барж и оборудование железнодорожных систем, чтобы те соответствовали европейским.

Об этом заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает CNN.

"Мы придерживались плана на случай чрезвычайных ситуаций, поскольку невозможно доверять тому, что говорит [президент рф] владимир путин", — отметила Пауэр.

Тем не менее, глава USAID надеется, что в дальнейшем россия будет придерживаться Стамбульских договоренностей по экспорту зерна из Украины.

Ранее Госдеп США признал удары по Одесскому порту нарушением соглашения, и обвинил россию в обострении мирового продовольственного кризиса.

Напомним, 23 июля российские войска атаковали четырьмя ракетами Одесский порт . Две ракеты удалось сбить силами ПВО, еще две попали на территорию терминала в порту.

Вечером 22 июля было подписано Соглашение о зерновом коридоре в Черном море: в документе предусмотрено прекращение атак на Одесский порт. Как видим, ни гарантии Турции, ни участие ООН не стали для россиян поводом остановить террор.