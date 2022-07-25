Украинские воины подбили российский катер типа Раптор - ФОТО

В течение суток украинские защитники нанесли урон врагу и повредили один из катеров российских военных.

Об этом рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, точным выстрелом из Bayraktar TB2 поврежден вражеский катер П-275 типа "Раптор". Россияне загрузили его на буксир и повезли в подконтрольный России порт для ремонта.

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"Пробоина под брезентом, но, судя по общему виду катера, ремонтировать им придется очень долго", - подчеркнул Братчук.