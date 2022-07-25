В Бердянске на территории завода прогремел взрыв - ВИДЕО

Сегодня, 25 июля, во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв. С места события сообщают, что он произошел в районе завода "Южгидромаш".

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Информацией о взрыве делятся местные Телеграм-каналы. К посту прикрепили видео с демонстрацией дымовой завесы над городом. Подробности о том, почему произошел взрыв, пока не поступали.

Местные жители предполагают, что это последствия удара украинских защитников по оккупантам. Враг часто оборудует базы или склады боеприпасов на захваченных промышленных объектах. Однако точно можно будет сказать только после комментариев от командования ВСУ.

Напомним, в начале июля взрывы звучали в порту Бердянска. Это были попытки российских оккупантов избавиться от остатков корабля "Саратов", который потопили украинские воины.