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Евросоюз выделил Украине почти 1,6 млрд евро на восстановление

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1,05 миллиарда будут предоставлены Украине немедленно

Евросоюз выделил Украине почти 1,6 млрд евро на восстановление

фото из свободных источников

Новина українською

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в понедельник выделил Украине 1,59 миллиарда евро финансовой помощи для восстановления важнейшей поврежденной инфраструктуры и важных проектов, направленных на удовлетворение неотложных потребностей украинцев.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

Денежные средства выделены в рамках программы срочного реагирования Европейского инвестиционного банка EIB Ukraine Solidarity. Это уже второй пакет помощи в рамках программы: первый в размере 668 миллионов евро был полностью выплачен в течение месяца после начала войны.

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Из 1,59 миллиарда евро, предусмотренных вторым пакетом финансовой помощи, 1,05 миллиарда будут предоставлены Украине немедленно – они будут направлены, прежде всего, на ремонт поврежденной инфраструктуры и неотложные меры в энергетике.

Остальные 540 миллионов евро будут направлены на восстановление проектов ЕИБ в Украине, где это возможно в отраслях энергетики, энергоэффективности, дорог, транспорта, образования и инфраструктуры, а также программ реконструкции и восстановления. Точное время выделения этих средств будет зависеть от состояния продвижения главных проектов.

"Второй пакет помощи в рамках мер солидарности ЕИБ в Украине поможет возобновить работу основных услуг и запустить важнейшую инфраструктуру, усилить устойчивость страны и сохранить экономическую стабильность", - говорится в заявлении.

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В статье: война с Россией
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