Евросоюз выделил Украине почти 1,6 млрд евро на восстановление
1,05 миллиарда будут предоставлены Украине немедленно
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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в понедельник выделил Украине 1,59 миллиарда евро финансовой помощи для восстановления важнейшей поврежденной инфраструктуры и важных проектов, направленных на удовлетворение неотложных потребностей украинцев.
Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.
Денежные средства выделены в рамках программы срочного реагирования Европейского инвестиционного банка EIB Ukraine Solidarity. Это уже второй пакет помощи в рамках программы: первый в размере 668 миллионов евро был полностью выплачен в течение месяца после начала войны.
Из 1,59 миллиарда евро, предусмотренных вторым пакетом финансовой помощи, 1,05 миллиарда будут предоставлены Украине немедленно – они будут направлены, прежде всего, на ремонт поврежденной инфраструктуры и неотложные меры в энергетике.
Остальные 540 миллионов евро будут направлены на восстановление проектов ЕИБ в Украине, где это возможно в отраслях энергетики, энергоэффективности, дорог, транспорта, образования и инфраструктуры, а также программ реконструкции и восстановления. Точное время выделения этих средств будет зависеть от состояния продвижения главных проектов.
"Второй пакет помощи в рамках мер солидарности ЕИБ в Украине поможет возобновить работу основных услуг и запустить важнейшую инфраструктуру, усилить устойчивость страны и сохранить экономическую стабильность", - говорится в заявлении.
Ukraine can count on the EU's full support. ????????????????— European Commission ???????? (@EU_Commission) July 25, 2022
The @EIB, with EU budget support, approved €1.59 billion of financing for Ukraine, with €1 billion to be released immediately.
This will help rebuild the country's infrastructure and resume its services. #StandWithUkraine
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