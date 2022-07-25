Разминирование моря будет происходить только в том коридоре, который нужен для экспорта, - правительство
Украина продолжает готовиться к экспорту зерна морскими коридорами
фото из свободных источников
Разминирование Черного моря состоится только в пределах коридора, необходимого для экспорта агропродукции из украинских портов.
Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.
"Разминирование будет происходить исключительно в том коридоре, который нам необходим исключительно для экспорта зерна. Но хочу подчеркнуть — мы понимаем, что этот процесс непростой", — сказал он.
По словам Кубракова, все караваны будут сопровождать украинские спасательные суда, которые будут первыми проходить этот коридор.
В свою очередь, заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков добавил, что перед началом выполнения коммерческих рейсов по коридору пройдет технический флот, принадлежащий украинским государственным предприятиям.
Как сообщалось, 22 июля в Стамбуле по результатам четырехсторонней встречи Украины, Турции, ООН и россии было подписано соглашение, согласно которому будет производиться вывоз зерна и другого продовольствия из украинских портов.
Подписаны два зеркальных соглашения в трехстороннем формате. Подпись от Украины поставил министр инфраструктуры Александр Кубраков, от ООН – Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, от Турции – министр обороны Хулуси Акар.
На следующий день после подписания соглашения российские захватчики атаковали Одесский морской торговый порт
Кубраков заявил, что, несмотря на обстрел Одесского порта, Украина готовится к запуску экспорта зерна.
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