Разминирование моря будет происходить только в том коридоре, который нужен для экспорта, - правительство

Разминирование Черного моря состоится только в пределах коридора, необходимого для экспорта агропродукции из украинских портов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.

"Разминирование будет происходить исключительно в том коридоре, который нам необходим исключительно для экспорта зерна. Но хочу подчеркнуть — мы понимаем, что этот процесс непростой", — сказал он.

По словам Кубракова, все караваны будут сопровождать украинские спасательные суда, которые будут первыми проходить этот коридор.

В свою очередь, заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков добавил, что перед началом выполнения коммерческих рейсов по коридору пройдет технический флот, принадлежащий украинским государственным предприятиям.

Как сообщалось, 22 июля в Стамбуле по результатам четырехсторонней встречи Украины, Турции, ООН и россии было подписано соглашение, согласно которому будет производиться вывоз зерна и другого продовольствия из украинских портов.

Подписаны два зеркальных соглашения в трехстороннем формате. Подпись от Украины поставил министр инфраструктуры Александр Кубраков, от ООН – Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, от Турции – министр обороны Хулуси Акар.

На следующий день после подписания соглашения российские захватчики атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр" . Две ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны, еще две попали в объекты инфраструктуры.

Кубраков заявил, что, несмотря на обстрел Одесского порта, Украина готовится к запуску экспорта зерна.