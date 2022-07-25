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Разминирование моря будет происходить только в том коридоре, который нужен для экспорта, - правительство

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Украина продолжает готовиться к экспорту зерна морскими коридорами

Разминирование моря будет происходить только в том коридоре, который нужен для экспорта, - правительство

фото из свободных источников

Новина українською

Разминирование Черного моря состоится только в пределах коридора, необходимого для экспорта агропродукции из украинских портов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.

"Разминирование будет происходить исключительно в том коридоре, который нам необходим исключительно для экспорта зерна. Но хочу подчеркнуть — мы понимаем, что этот процесс непростой", — сказал он.

По словам Кубракова, все караваны будут сопровождать украинские спасательные суда, которые будут первыми проходить этот коридор.

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В свою очередь, заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков добавил, что перед началом выполнения коммерческих рейсов по коридору пройдет технический флот, принадлежащий украинским государственным предприятиям.

Как сообщалось, 22 июля в Стамбуле по результатам четырехсторонней встречи Украины, Турции, ООН и россии было подписано соглашение, согласно которому будет производиться вывоз зерна и другого продовольствия из украинских портов.

Подписаны два зеркальных соглашения в трехстороннем формате. Подпись от Украины поставил министр инфраструктуры Александр Кубраков, от ООН – Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, от Турции – министр обороны Хулуси Акар.

На следующий день после подписания соглашения российские захватчики атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". Две ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны, еще две попали в объекты инфраструктуры.

Кубраков заявил, что, несмотря на обстрел Одесского порта, Украина готовится к запуску экспорта зерна.

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В статье: война с Россией
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