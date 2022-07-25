ВСУ впервые показали огневую работу чешского вертолета Ми-24В - ВИДЕО
Чешские "крокодилы" уже работают на Донбассе
twitter.com/UAWeapons
Вооружённые Силы Украины впервые продемонстрировали чешский боевой вертолёт Ми-24В в действии.
В сети появилось видео огневой работы Ми-24В на востоке Украины.
Ролик демонстрирует в действии вертолёт с бортовым номером 3362. Он был разработан в 2004 году и совсем недавно прошёл капитальный ремонт.
#Ukraine: This Mi-24V attack helicopter, which was donated to Ukraine by Czechia ????????, is already being deployed in combat in the East. pic.twitter.com/b2ZMBWkDHX— ???????? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 24, 2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- С легионером, но без Гладкого. Заря опубликовала заявку на новый сезон
- Можете назвать ТОП-25 самых дорогих украинских футболистов? Квиз
- Это намек? Секретарь СНБО опубликовал коллаж с огромным орлом и разрушенным Крымским мостом
- Россияне ударили по одному из самых густонаселенных районов Харькова
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти