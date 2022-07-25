ВСУ впервые показали огневую работу чешского вертолета Ми-24В - ВИДЕО

Вооружённые Силы Украины впервые продемонстрировали чешский боевой вертолёт Ми-24В в действии.

В сети появилось видео огневой работы Ми-24В на востоке Украины.

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Ролик демонстрирует в действии вертолёт с бортовым номером 3362. Он был разработан в 2004 году и совсем недавно прошёл капитальный ремонт.