ВСУ впервые показали огневую работу чешского вертолета Ми-24В - ВИДЕО

Вооружённые Силы Украины впервые продемонстрировали чешский боевой вертолёт Ми-24В в действии.

В сети появилось видео огневой работы Ми-24В на востоке Украины.

Ролик демонстрирует в действии вертолёт с бортовым номером 3362. Он был разработан в 2004 году и совсем недавно прошёл капитальный ремонт.

#Ukraine: This Mi-24V attack helicopter, which was donated to Ukraine by Czechia ????????, is already being deployed in combat in the East. pic.twitter.com/b2ZMBWkDHX