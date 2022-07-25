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Зеленский сменил командующего Сил специальных операций

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Теперь командовать ССО будет Виктор Хоренко

Зеленский сменил командующего Сил специальных операций

instagram.com/zelenskiy_official

Новина українською

Президент Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на эту должность Виктора Хоренко.

Об этом свидетельствуют указы президента от 25 июля.

Напомним, что 25 августа 2020 года Зеленский назначил командующим Сил специальных операций Григория Галагана, уволив с этой должности Игоря Лунева.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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