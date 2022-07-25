Украинские десантники сбили очередной российский штурмовик Су-25

Бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский штурмовик Су-25 "Грач" стоимостью 11 миллионов долларов.

Об этом сообщает Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Очередной вражеский Су-25 (Грач) отправился в ад благодаря филигранной работе подразделения противовоздушной обороны Сичеславской бригады", - сказано в сообщении ДШВ.

Стоит заметить, что Су-25 – основной штурмовик непосредственной огневой поддержки российской армии. Основной задачей самолетов является поддержка сухопутных войск и уничтожение объектов противника. Такие штурмовики находятся на вооружении как украинской, так и российской армии.