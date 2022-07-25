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Украинские десантники сбили очередной российский штурмовик Су-25

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Птичкопад у русни продолжается

Украинские десантники сбили очередной российский штурмовик Су-25

t.me/ua_dshv

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Бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский штурмовик Су-25 "Грач" стоимостью 11 миллионов долларов.

Об этом сообщает Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Очередной вражеский Су-25 (Грач) отправился в ад благодаря филигранной работе подразделения противовоздушной обороны Сичеславской бригады", - сказано в сообщении ДШВ.

Стоит заметить, что Су-25 – основной штурмовик непосредственной огневой поддержки российской армии. Основной задачей самолетов является поддержка сухопутных войск и уничтожение объектов противника. Такие штурмовики находятся на вооружении как украинской, так и российской армии.

Напомним, вчера, 24 июля, украинские военные также сбили вражеский Су-25. Самолет был уничтожен при помощи зенитно-ракетного комплекса "Игла".

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В статье: война с Россией
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