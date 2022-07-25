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Зеленский: Мы начнем экспорт зерна, за безопасностью пусть следят ООН и Турция

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(2 голосов)

От экспорта зерна Украина не отказывается

Зеленский: Мы начнем экспорт зерна, за безопасностью пусть следят ООН и Турция

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина обязательно начнет экспорт зерна через порты на Черном море, согласно подписанному на прошлой неделе соглашению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского по итогам встречи с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

"Весь мир увидел, что не прошло и 24 часов (после подписания "зернового соглашения", - ред.), как начались ракетные удары по портам. Мы со своей стороны все сделали... А дальше уже вопрос ООН и Турции, насколько они могут контролировать Россию", - отметил он.

По его словам, украинская сторона начнет экспорт, чтобы доказать миру, что не Украина блокирует поставки агропродукции.

"Мы начнем экспорт, а за безопасностью пусть следят партнеры", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что "зерновое соглашение" начнет работать уже в ближайшие дни, возможно, на этой неделе.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Tom Valentine (Bolintci)
25.07.2022 в 23:25
Ради бога, пусть покупают зерно в порту Украины. Судно - иностранное. Загрузили - шуруйте, не наши проблемы. Разбирайтесь сами с этими идиотами потом.
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