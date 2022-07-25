Андрющенко: Россия возобновляет государственное мародерство через порт Мариуполя
Россияне восстановили электроснабжение порта
Оккупационные войска России в Мариуполе восстановили электроснабжение порта, поэтому теперь они усилят мародерство украинской продукции.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
"Электроснабжение в порту восстановлено. Идет подготовка для перевалки зерна. Государственное мародерство России морем после небольшой паузы возобновлено", - написал Андрющенко.
Ранее он отмечал, что восстановление электро - и водоснабжения порта позволит россиянам воровать украинское зерно и металл в промышленных масштабах.
Напомним, ранее официальные новостные каналы России сообщали о трех кораблях, которые перевезли в Ростов металлургическую продукцию, похищенную из Мариупольского порта. Эта продукция была произведена на заводах "Азовсталь" и ММКИ группы "Метинвест": по словам генерального директора компании Юрия Рыженкова, убытки от грабежа Россией украинского металла оцениваются в 600 миллионов долларов.
В свою очередь, компания "Метинвест" обратилась к своим партнерам за рубежом, и к операторам морских портов с призывом не покупать продукцию сомнительного происхождения, привезенную из России, а взамен уведомлять компанию о таких попытках.
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