Словакия готова продать Украине свои истребители МиГ-29
Либо продать, либо передать с дальнейшим обменом на новые машины
фото из свободных источников
Словакия открыта для переговоров о передаче Украине своего флота из 11 истребителей МиГ-29.
Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Над, сообщает Sky News.
Он уточнил, что его страна недостаточно велика, чтобы иметь возможность в одностороннем порядке подарить военные самолеты украинцам. Поэтому Словакия рассматривает вариант с заменой истребителей на более новые, или же деньги.
Он сказал, что каждый МиГ-29 стоит около 35 миллионов евро.
Над сделал такие комментарии во время совместной пресс-конференции с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.
Британский министр приветствовал поддержку Словакией Украины в ее войне против российского вторжения и высказал предостережение любому государству, которое хочет "подстраховаться".
"Если вы будете сидеть на заборе с президентом Путиным, он, в конце концов, съест забор, а затем съест вас", — сказал Уоллес.
На вопрос журналистов о том, рассмотрит ли Словакия вопрос о передаче Украине своих самолетов МиГ-29, министр обороны Словакии заявил, что 11 самолетов Украина должна получить к концу августа, а чешские и польские самолеты, как ожидается, возьмут на себя защиту воздушного пространства Словакии с начала сентября.
Но он подчеркнул, что его страна не может просто отдать их без замены самолетов или денег.
"Мы открыты для обсуждения передачи этих МиГ-29 Украине, но, безусловно, это потребует, я бы сказал, более широкого обсуждения с учетом финансовых аспектов и всех других аспектов поставки, поэтому решение еще не принято", — заявил он.
Популярное сейчас
- Это намек? Секретарь СНБО опубликовал коллаж с огромным орлом и разрушенным Крымским мостом
- ВСУ ликвидировали сотню россиян в гостинице в Хрустальном
- Foreigh Policy: Украина обрушила российский экспорт оружия
- ВСУ проводят мощную операцию на юге страны - ОК Південь
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса