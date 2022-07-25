Словакия готова продать Украине свои истребители МиГ-29

Словакия открыта для переговоров о передаче Украине своего флота из 11 истребителей МиГ-29.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Над, сообщает Sky News.

Он уточнил, что его страна недостаточно велика, чтобы иметь возможность в одностороннем порядке подарить военные самолеты украинцам. Поэтому Словакия рассматривает вариант с заменой истребителей на более новые, или же деньги.

Он сказал, что каждый МиГ-29 стоит около 35 миллионов евро.

Над сделал такие комментарии во время совместной пресс-конференции с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Британский министр приветствовал поддержку Словакией Украины в ее войне против российского вторжения и высказал предостережение любому государству, которое хочет "подстраховаться".

"Если вы будете сидеть на заборе с президентом Путиным, он, в конце концов, съест забор, а затем съест вас", — сказал Уоллес.

На вопрос журналистов о том, рассмотрит ли Словакия вопрос о передаче Украине своих самолетов МиГ-29, министр обороны Словакии заявил, что 11 самолетов Украина должна получить к концу августа, а чешские и польские самолеты, как ожидается, возьмут на себя защиту воздушного пространства Словакии с начала сентября.

Но он подчеркнул, что его страна не может просто отдать их без замены самолетов или денег.

"Мы открыты для обсуждения передачи этих МиГ-29 Украине, но, безусловно, это потребует, я бы сказал, более широкого обсуждения с учетом финансовых аспектов и всех других аспектов поставки, поэтому решение еще не принято", — заявил он.