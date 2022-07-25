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Армия дронов: Украина подписала первые контракты на 260 млн гривен

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Суперзвезда закупки - 20 дронов Fly Eye

Армия дронов: Украина подписала первые контракты на 260 млн гривен

фото из свободных источников

Новина українською

Украинские власти подписали первые договоры на 260,5 млн гривен на закупку беспилотников для ВСУ в рамках проекта "Армии дронов". Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что Украина получит 78 мультикоптеров Matrice, оснащенных технологией искусственного интеллекта. Они могут записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность.

Также украинские военные получат две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate, которые приобрели благодаря инициативе Monobank. Федоров отметил, что на них можно будет рисовать маркером - оставлять послания оккупантам.

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"Ну и суперзвезда закупки - 20 Fly Eye одни из лучших дронов-разведчиков в мире. Мы приобрели их в том числе благодаря очень большому вкладу от предпринимателя в сфере космических технологий Максима Полякова, который хорошо понимает важность технологического преимущества на фронте", - отметил Федоров.

По его словам, Поляков перечислил на Армию дронов более 100 млн гривен.

Также отмечается, что пару недель назад сообщалось, что в рамках проекта "Армия дронов" стартовало обучение 150 операторов.

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