Армия дронов: Украина подписала первые контракты на 260 млн гривен
Суперзвезда закупки - 20 дронов Fly Eye
фото из свободных источников
Украинские власти подписали первые договоры на 260,5 млн гривен на закупку беспилотников для ВСУ в рамках проекта "Армии дронов". Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Отмечается, что Украина получит 78 мультикоптеров Matrice, оснащенных технологией искусственного интеллекта. Они могут записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность.
Также украинские военные получат две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate, которые приобрели благодаря инициативе Monobank. Федоров отметил, что на них можно будет рисовать маркером - оставлять послания оккупантам.
"Ну и суперзвезда закупки - 20 Fly Eye одни из лучших дронов-разведчиков в мире. Мы приобрели их в том числе благодаря очень большому вкладу от предпринимателя в сфере космических технологий Максима Полякова, который хорошо понимает важность технологического преимущества на фронте", - отметил Федоров.
По его словам, Поляков перечислил на Армию дронов более 100 млн гривен.
Также отмечается, что пару недель назад сообщалось, что в рамках проекта "Армия дронов" стартовало обучение 150 операторов.
Популярное сейчас
- Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины
- Ноунеймы, надежды Венгера и новый Роналдо. Кто носил 35 номер до Зинченко в Арсенале
- Как 93-я бригада Холодный Яр разбила почти десяток танков оккупантов под Изюмом
- ВСУ проводят мощную операцию на юге страны - ОК Південь
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО